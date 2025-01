Mulher é atropelada por máquina da prefeitura de Porto Lucena

Uma máquina da prefeitura de Porto Lucena , no noroeste do RS, atropelou uma mulher de 78 anos . O equipamento estava sendo operado por um servidor. O caso aconteceu por volta das 8h15min na Avenida Argentina. A mulher foi encaminhada para atendimento médico.

De acordo com o delegado Tiago Tescke, responsável pela investigação do caso, o condutor do trator relatou que estava manobrando a máquina quando aconteceu o acidente. Ele teria dito que não viu a vítima que estava atravessando fora da faixa de pedestres. O operador é habilitado para a função, segundo a polícia