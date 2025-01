Ex-general que liderou golpe contra Zelaya é preso em Honduras

O ex-chefe do Estado-Maior Conjunto de Honduras, general Romeo Vásquez, foi enviado à prisão aguardando julgamento depois de ser preso no domingo como suposto responsável pelo homicídio pelas mãos dos militares de um manifestante em 2009, dias depois de liderar o golpe de Estado contra o ex-presidente Manuel Zelaya (2006-2009).

O subchefe do Estado-Maior Conjunto, Venancio Cervantes, e o ex-comandante do Comando Conjunto de Operações, Carlos Puerto, ambos detidos junto com Vásquez, também irão para a prisão.