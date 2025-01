Opositor González denuncia detenção de genro às vésperas da posse na Venezuela

A três dias da posse do presidente Nicolás Maduro, "homens encapuzados" levaram, nesta terça-feira (7), em Caracas, o genro de Edmundo González Urrutia, segundo denúncia feita pelo opositor em Washington, onde ele está em visita para reunir apoio à sua reivindicação pelo poder na Venezuela.

As autoridades ainda não fizeram declarações sobre o ocorrido.

González está em Washington desde o domingo, aonde chegou vindo da Argentina e do Uruguai, as duas primeiras escalas de um giro internacional, realizado uma semana antes da posse presidencial na Venezuela, em 10 de janeiro.

Ele se reuniu na segunda-feira com o presidente Joe Biden, cujo governo o reconhece como "presidente eleito".

"A transição na Venezuela ocorrerá durante os últimos dias da administração Biden", disse González, de acordo com uma nota da oposição venezuelana, a duas semanas da volta de Donald Trump à Casa Branca.

Ele também falou com Mike Waltz, escolhido por Trump como futuro assessor de segurança da Casa Branca, assim como congressistas.

A viagem internacional do opositor inclui escalas em Panamá e República Dominicana.

"Vou esperá-los no aeroporto", ironizou o ministro do Interior, Diosdado Cabello. "Vão invadir a Venezuela? Vão nos assustar com isso? (...) Se puserem um pé na Venezuela, serão detidos e postos à disposição da justiça".