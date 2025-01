Siga ao vivo a posse dos prefeitos no RS

Posse dos prefeitos acontece nesta quarta-feira (1º)

acompanha as cerimônias nas principais cidades do Rio Grande do Sul Sebastião Melo foi empossado em cerimônia na Câmara da Capital; segundo evento, na Usina, foi cancelado após chuvarada

Qual o horário da posse em Porto Alegre

Sebastião Melo (MDB) será empossado para mais quatro anos de gestão às 15h, em cerimônia na Câmara de Vereadores. Na ocasião, também tomam posse os 35 parlamentares eleitos este ano.

Na sequência, às 18h, a prefeitura realiza uma solenidade na Usina do Gasômetro. No evento, Melo vai nomear os novos secretários e se despedir do atual vice, Ricardo Gomes, substituído na chapa vencedora por Betina Worm.

Qual o horário da posse em Caxias do Sul

Reeleito, Adiló Didomenico (PSDB) toma posse às 14h, no plenário da Câmara Municipal. Duas horas depois, às 16h, ele realiza cerimônia no Centro Administrativo para nomeação do secretariado.

Qual o horário da posse em Canoas

Airton Souza (PL) toma posse às 17h, mas a partir das 13h fará uma visita aos hospitais da cidade. Souza concede entrevista coletiva às 16h30min e em seguida será empossado pelos vereadores em solenidade no Teatro do Sesc. No início da noite, às 19h30min, o atual prefeito, Jairo Jorge (PSD) faz a transmissão oficial do cargo em evento na prefeitura.

Qual o horário da posse em Pelotas

Fernando Marroni (PT) volta ao comando do município 20 anos após o término do primeiro mandato. Ele assume às 18h, no Auditório do Sicredi, mesmo local onde a atual prefeita, Paula Mascarenhas (PSDB), repassa o cargo ao eleito.

Qual o horário da posse em Santa Maria