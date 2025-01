Planejar é preciso

Por Cezar Henrique Ferreira, presidente do Sindicato dos Engenheiros no RS

Não é novidade que o planejamento estratégico é uma ferramenta essencial para o sucesso das organizações, públicas ou privadas. Ele não apenas estabelece metas e diretrizes, mas por meio de metodologias, otimiza a utilização de recursos e promove a eficiência na prestação de serviços. No contexto atual, no qual os desafios são cada vez mais complexos, sua importância é evidente.

Nesse quesito, o Sindicato dos Engenheiros é pioneiro em um cenário de muitos desafios para o movimento sindical, especialmente após as reformas trabalhista e previdenciária. Diferentemente de outras entidades, temos crescido. Implementamos iniciativas que promovem a transparência, as boas práticas de governança e a gestão financeira da entidade. Com uma gestão proativa, colaborativa e responsável, não apenas defendemos os interesses da categoria, mas contribuímos para uma sociedade mais justa e sustentável.