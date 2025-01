Nova presidente, Comandante Nádia terá desafio de conter ânimos numa Câmara plural

Protagonista de embates ruidosos com adversários políticos nos últimos quatro anos, a vereadora Comandante Nádia (PL) enfrentará neste 2025 o maior desafio de sua carreira política: comandar uma Câmara plural, com estreantes aguerridos e velhos opositores dispostos a compensar a inferioridade numérica com a combatividade. No papel de presidente do Legislativo em Porto Alegre, caberá à vereadora conter os ânimos acirrados sem tentar apagar fogo com gasolina.