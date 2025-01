Vini Jr. em partida contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol. JOSE JORDAN / AFP

O Real Madrid pode ter problemas para os próximos jogos na Espanha. O atacante Vinicius Junior corre o risco de ser suspenso por até 12 partidas por conta da expulsão contra o Valencia, na sexta-feira (3).

Na ocasião, o brasileiro se desentendeu com o goleiro Dimitrievski, que provocou o atacante e depois foi empurrado por Vini Jr. O árbitro fez a revisão do lance no VAR e deu o cartão vermelho para o jogador do Real.

De acordo com o Código Disciplinar da Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF), no artigo 103, o brasileiro seria sancionado em no mínimo quatro jogos, de forma consecutiva e imediata, podendo pegar até 12 de gancho.

Caso a pena seja mínima, Vini Jr. perderá o jogo contra o Deportiva Minera, pela Copa do Rei, e, caso avance, perderá o próximo confronto também. Além disso, o brasileiro ficará de fora da semifinal da Supercopa da Espanha, contra o Mallorca.

Como foi o lance e a súmula do árbitro

O lance aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo, quando o Real perdia por 1 a 0. Vini Jr e Dimitrievski se desentenderam dentro da área do Valencia. O árbitro foi avisado pelo auxiliar no VAR Muñiz Ruiz sobre a confusão entre os dois jogadores. Soto Grado resolveu punir o goleiro com o cartão amarelo e expulsar o brasileiro.

Dimitrievski, que já tinha um outro cartão amarelo, aproximou-se de Vini e reclamou que ele teria cavado um pênalti. Além disso, tocou as costas do brasileiro e, aparentemente, o seu cabelo também. O atacante respondeu com um empurrão que acertou o rosto do goleiro do Valencia.

Na súmula, o árbitro César Soto Grado relatou:

"Aos 79 minutos, o jogador Vinicius foi expulso pelo seguinte motivo: por acertar deliberadamente na cabeça de um adversário, sem que a bola estivesse em disputa, com uso de força não insignificante. Expulso, o referido jogador teve que ser contido por membros de seu clube e levado ao vestiário enquanto seus protestos continuavam".

Vinicius Junior sofreu várias provocações por parte da torcida do Valencia no estádio Mestalla, com cartazes e cânticos. Em maio de 2023, o brasileiro foi alvo de racismo na partida entre as duas equipes.

Vinicius Junior foi expulso pela terceira vez no atual Campeonato Espanhol, a primeira com um cartão vermelho direto. O técnico Carlo Ancelotti procurou defender o jogador do Real Madrid na entrevista coletiva pós-jogo.