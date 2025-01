Aos 59 anos, Fernanda Torres escreveu novamente seu nome na história do cinema mundial

O longa Ainda Estou Aqui já tinha antecedentes favoráveis: é estrondoso sucesso de bilheteria, arrecadando R$ 62,7 milhões desde sua estreia, em 7 de novembro. Conquistou o Melhor Roteiro no Festival de Veneza , após ser ovacionado em sua exibição e aplaudido por dez minutos. Também levou o Prêmio do Público no Festival Internacional de Cinema de Vancouver, com mais de 40 mil votos, e ganhou uma estatueta no Critics Choice Awards pela atuação de Fernanda Torres .

Enquanto ela se dirigia ao palco e transitava lentamente pelas mesas do Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, para abraçar Viola Davis e receber a estatueta, eu via a Fauna de Baila Comigo, a Marília de Brilhante, a Carula de Marvada Carne, a Eliane de Com Licença, Eu Vou à Luta, a Simone de Selva de Pedra, a Francisca de Kuarup, a Alex de Terra Estrangeira, a Diana de Comédias da Vida Privada, a Maria Augusta de O Que É Isso, Companheiro?, a Dora de Luna Caliente, a Vani de Os Normais, a Marina de Saneamento Básico, a Fátima de Tapas & Beijos, a Estela de Todas as Mulheres do Mundo, até se materializar em Eunice Paiva, seu papel em Ainda Estou Aqui, representando uma pioneira dos direitos humanos no país, a partir da narrativa do filho de Eunice, Marcelo Rubens Paiva.