Vini Jr. é expulso em virada do Real Real Madrid sobre o Valencia

Brasileiro se envolveu em confusão contra o Valência e foi expulso. JOSE JORDAN / AFP

A expulsão de Vini Jr. e a perda de pênalti por parte de Jude Bellingham não impediram o Real Madrid de vencer o Valencia, de virada, por 2 a 1. O jogo foi válido pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, nesta sexta-feira (3), no Estádio Mestalla.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 43 pontos, contra 41 do Atlético de Madrid e 38 do Barcelona. O Valencia fica com 12, em 19º lugar.

Leia Mais A história do clássico entre Roma x Lazio; assista ao podcast

Com a necessidade da vitória para tentar sair da zona de rebaixamento, o Valencia começou o jogo ambicioso na tentativa de atacar o Real, que não se sentiu desconfortável em atuar nos contra-ataques. Tanto que aos cinco minutos Valverde quase abriu o placar, impedido pela bela defesa de Dimitrievski.

Aos 27 minutos saiu o gol do Valencia. A jogada começou com Foulquier pela direita, Guerra forçou Courtois a fazer grande defesa parcial e Hugo Duro empurrou para as redes.

A partir daí, o Real partiu para o ataque, mas não encontrou espaços para penetrar na área. Na segunda etapa, a pressão foi ainda maior. Nos primeiros 15 minutos, Bellingham perdeu um pênalti, e Mbappé teve um gol anulado pelo VAR.

Aos 35, após jogada individual, Vini Jr. caiu na grande área do Valencia e o goleiro Dimitrievski cutucou o brasileiro, que revidou com um empurrão. O juiz deu cartão amarelo para o goleiro e expulsou o brasileiro, após analisar o lance no VAR.