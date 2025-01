Presidente Lula visitou 13 países durante 2024; veja a lista

O número poderia ser maior, mas, diante do acidente doméstico no Palácio da Alvorada , que resultou em um corte na cabeça, Lula teve de cancelar viagens para Rússia, Azerbaijão e Peru.

Países visitados:

Relações exteriores

Ainda no balanço das atividades internacionais, o Planalto destacou a reunião da Cúpula do G20 e o lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. Destacou, também, a recente Cúpula do Mercosul, que resultou no acordo entre o bloco e a União Europeia.