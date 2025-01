Manchester United pode 'ganhar qualquer partida', diz Amorim

O Manchester United, que atravessa um período "difícil", enfrentará no domingo "a melhor equipe" da atualidade, o Liverpool, mas "pode ganhar qualquer partida", declarou o treinador dos 'Red Devils', Ruben Amorim, nesta sexta-feira (3).

Na 14ª colocação antes da rodada 20 do Campeonato Inglês, o United perdeu cinco de seus últimos seis jogos na Premier League. No domingo, enfrenta os 'Reds' em Anfield, onde não ganha desde janeiro de 2016 neste campeonato.

Contudo, "no futebol, tudo pode acontecer em um jogo. Se falar comigo sobre a temporada, o melhor quase sempre ganha. No momento, eles são melhores do que nós, mas nós podemos ganhar qualquer partida", acrescentou o técnico português que chegou ao clube em novembro.