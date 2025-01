Vereadora propõe criação de Comissão Municipal da Verdade em Porto Alegre

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Ela também entrou com um requerimento para a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Memória, Verdade e Justiça de Transição , requerida em conjunto com o vereador Pedro Ruas (PSOL).

As duas iniciativas buscam apurar violações de direitos humanos ocorridas na Capital durante a ditadura militar (entre 1964 e 1985) e promover políticas de reparação.

— Porto Alegre foi muito atuante no período do regime civil militar. E esse projeto busca apurar as violações que ocorreram naquele período e que ainda refletem atualmente — afirmou a vereadora à coluna.