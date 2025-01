Brasil, o país onde defender ditadura é "liberdade de expressão" e no qual a democracia é "relativa"

No primeiro caso, a declaração foi feita à Rádio Gaúcha, em sua primeira entrevista a uma emissora do RS como presidente, em junho de 2023, quando perguntei a Lula sobre a dificuldade de considerar Venezuela uma ditadura .

- A Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia, porque a democracia que me fez chegar à Presidência da República pela terceira vez.

Corta para janeiro de 2025, primeiro dia do ano. Na cerimônia de posse como prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo , disse:

- Eu quero que, nesta tribuna e nas 6 mil casas legislativas municipais do país, no Congresso Nacional, um parlamentar ou qualquer do povo diga ‘eu defendo a ditadura’, e ele não pode ser processado por isso, porque isso é liberdade de expressão.