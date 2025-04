Em meio a críticas, Abel Ferreira elogia gol do Inter para se defender: "Espetacular"

Abel Ferreira foi questionado por empate sem gols na estreia do Brasileirão. Cesar Greco / Palmeiras / Divulgação

A jogada do gol do Inter, no sábado (29), na estreia do Brasileirão 2025, contra o Flamengo, rendeu elogios. O cruzamento de Bernabei na medida para Bruno Henrique — que ficou livre por conta da movimentação de Vitinho — finalizar para o fundo do gol de Rossi foi considerado "espetacular" para Abel Ferreira, treinador do Palmeiras.

O português foi bastante questionado após o empate sem gols diante do Botafogo, no domingo (30), em São Paulo. Para rebater as críticas, ele usou o gol marcado pelo Inter como exemplo.

— Como foi a jogada do López no gol em que ele falhou? Cruzamento? Passe? Lançamento? E o gol espetacular do Internacional ontem? Eu analiso como os gols acontecem. E para você, repórter, que deveria saber disso, 80% dos gols saem de combinações e cruzamentos — disse.

Assista ao gol do Inter

Muitos cruzamentos

O Palmeiras teve a chance de marcar o gol com "Flaco" López, que recebeu lançamento de Bruno Fuchs, saiu na cara de John, mas finalizou em cima do goleiro do Botafogo. Fora isso, a maior parte das jogadas da equipe paulista foi de cruzamentos, mas sem resultados.