Depois de concluir o Brasileirão na quinta posição, o Inter focará as atenções no mercado de transferências. O clube já sabe que necessita de zagueiros e pontas. O elenco deve ganhar novas peças ainda durante a pré-temporada, no período sem jogos antes do Gauchão, em janeiro.

O setor defensivo é o que mais preocupa o Departamento de Futebol no momento. Dois zagueiros, no mínimo, serão buscados, uma vez que apenas Vitão e Clayton Sampaio terminaram a temporada em condições. Mercado, com lesão ligamentar no joelho, e Rogel, com fratura na mão esquerda, estão em recuperação no Departamento Médico.

O uruguaio é aguardado para treinar normalmente durante a pré-temporada em janeiro. A baixa em campo foi apenas diante do Fortaleza pela última rodada do Brasileirão. Já o argentino, que terá a renovação anunciada em breve, tende a ser liberado para partidas somente no segundo semestre de 2025.

E ainda é possível que Vitão seja vendido para o futebol europeu nas próximas semanas. Ele interessa a equipes da Itália e Espanha.

O Inter também buscará pontas no mercado. O clube compreende que mais peças precisam ser acrescentadas ao grupo de jogadores para a próxima temporada e há a possibilidade de saídas dos atuais atacantes de lado — Wesley interessa ao Krasnodar, da Rússia.

Diante do Fortaleza, no nordeste do país, Wesley e Wanderson estavam ausentes e fizeram falta. A opção foi por outro esquema. Gabriel Carvalho e Bruno Tabata são considerados meias que sabem armar pelas extremidades.

O Centro de Análise e Prospecção de Atletas do Inter (Capa) produz relatórios constantes sobre as alternativas de contratações. Há sugestões para todas as posições. Os dirigentes colorados ainda não descartam a possibilidade de trazer mais algum lateral ou meio-campista, mas ressaltam que a criatividade, sem tantos recursos, será essencial neste momento.

Classificado à fase de grupos da Libertadores, com estreia prevista para abril, o Colorado projeta entregar o quanto antes o elenco para Roger Machado. Entretanto, a movimentação do mercado tende a se arrastar até 28 de fevereiro, data prevista para o encerramento da janela de transferências.