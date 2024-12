Contratações, WhatsApp nas férias e o Inter "um degrau abaixo": o rescaldo da coletiva de Roger

Roger Machado conversou com a imprensa após a derrota pro 3 a 0 para o Fortaleza, na Arena Castelão, no Ceará. Geison Lisboa / Agência RBS

Na última entrevista coletiva do ano, neste domingo (8), Roger Machado não escapou de deixar uma avaliação do grupo do Inter com vistas a 2025. O técnico colorado adiantou que, mesmo nas férias, se manterá ativo na troca de informações com a direção do clube para planejar a próxima temporada.

Roger fez questão de analisar o desempenho do time no que chamou de dois "vieses". Um deles tem como base a sequência de 16 jogos sem perder, entre agosto e novembro. O outro é composto pelas três derrotas em sequência nos últimos jogos do Brasileirão. O treinador comparou o nível de atuação do Inter com os adversários da ponta de cima da tabela.

— A questão é se eu desejo analisar os 16 jogos de recuperação, nos quais a gente estava extremamente mobilizado em busca de subir na tabela ou esses três eventos. Penso que a gente ainda está um degrau abaixo, do ponto de vista da competitividade a longo prazo. As equipes que a gente pegou, Botafogo, Fortaleza, Flamengo, Fortaleza, vêm brigando na ponta da tabela, às vezes com temporada cheia. Pensando nos 16 jogos, nós fizemos grandes atuações, que nos permitem ter segurança de muitas coisas — comentou.

Roger Machado reconheceu que, quando tem desfalques, a característica da equipe muda. Às vésperas de um novo ano, o treinador demonstrou que vai levar reflexões da atual temporada. E citou exemplos.

— Com relação ao grupo, o que nos mostrou é que a gente tem coisas a evoluir, individualmente. Os nossos jovens são jovens. Eles vão oscilar. Quando você não tem um grupo completo, sofre não pela qualidade dos jogadores, mas pela característica diferente que o jogo acaba assumindo. Na ausência do Alan (Patrick), a gente, sem um meia de centro, flutuou com o (Bruno) Tabata e dois atacantes, o jogo acaba acontecendo muito mais pelos corredores e pelas laterais e não pelo centro do campo. Foi importante para entender algumas coisas desse processo. Entender se a gente pode evoluir ou não dentro desse modelo de dois atacantes — acrescentou.

Roger aguarda reforços

Sem detalhar posições ou números, Roger Machado deixou claro que espera reforços. Até porque, segundo o técnico, é natural que atletas colorados recebam propostas.

— Clube grande tem que estar sempre aberto e prospectando a melhora do grupo. A gente, principalmente pela nossa campanha, movimenta-se e especula-se os nossos jogadores. O presidente Barcellos, o Mazzuco e o D’Alessandro (diretores esportivos) estão sempre procurando fazer essa engenharia, que não é fácil. Agora, a gente começa. Entra em férias, mas não entra, a gente fica no grupo de WhatsApp mandando informação e se atualizando — comentou Roger Machado.

Mesmo com contratações, o treinador pretende dar continuidade a jogadores que começaram a ganhar oportunidades em 2024. Jovens como Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Luis Otávio devem estar nessa lista se permanecerem em Porto Alegre.

— Na minha geração, você montava times vitoriosos. Hoje, você constrói. E não se constrói em quatro meses. É preciso de mais tempo. Mas o caminho está sendo pavimentado com muita coisa boa — sentenciou Roger Machado.