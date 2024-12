Borré valoriza campanha e projeta Inter na briga por grandes títulos: "Estamos no caminho correto"

Borré foi a grande contratação do Inter em 2024. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Principal contratação do Inter em 2024, Rafael Borré se mostrou satisfeito com a campanha que o Inter fez no Campeonato Brasileiro, encerrado neste domingo (8) com derrota de 3 a 0 para o Fortaleza. Na Arena Castelão, o colombiano avaliou como positivo o trabalho realizado pelo Colorado e projetou que o time poderá brigar por grandes títulos no próximo ano.

— Estamos no caminho correto. Hoje (no Castelão) não tínhamos alguns jogadores que fazem falta por diferentes situações e isso foi algo que nos afetou ao longo do ano. Sempre digo que quando estamos completos somos muito fortes. Ano que vem espero que possamos estar completos e as contratações que chegarem possam nos ajudar — declarou Borré, que avaliou seu primeiro ano como jogador do Inter:

— Pessoalmente foi difícil porque cheguei a um futebol completamente diferente do alemão, onde estava. Teve a enchente, mas o trabalho dos meus companheiros ajudou a me acomodar rapidamente. Queremos sempre brigar pelos títulos. Ficamos brigando até as últimas rodadas e vamos em busca disso no ano que vem — afirmou.

Embora avalie como positivo seu primeiro ano no Inter, Borré admitiu que tanto ele quanto seus companheiros precisam elevar o nível para buscar grandes títulos em 2025.

— O Inter é um clube grande e que ao longo da história tem brigado pelos títulos nacionais e internacionais. Temos a responsabilidade de colocar o clube na briga por títulos. Isso que vamos buscar no ano que vem. Todos temos que elevar o nosso nível para poder ganhar coisas grandes e competir pelos títulos — reiterou.

Borré estreou pelo Inter após o Gauchão. Ao todo, ele disputou 29 jogos por Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. O colombiano anotou 11 gols com a camisa colorada.

