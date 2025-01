Marcha de apoiadores de Evo Morales segue para La Paz sem seu líder histórico

Arce e Morales (2006-2019) estão afastados por uma luta pelo controle do partido governista e pela candidatura presidencial da esquerda para as eleições de agosto.

A marcha é liderada por Leonardo Loza, senador do Movimento Ao Socialismo (MAS), no poder e aliado próximo de Morales, e Juanita Ancieta, líder camponesa veterana.

O novo protesto é uma reedição de outra marcha realizada por milhares de apoiadores de Morales em setembro, que contou com a presença do líder aimará.

Morales permanece na região cocaleira de Chapare, em Cochabamba, no centro do país, devido a um mandado de prisão emitido pelo Ministério Público, que o acusou de tráfico de pessoas e de ter tido um relacionamento com uma menor em 2015, com quem supostamente teve uma filha, acusação que ele nega.