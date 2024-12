Vasco faz proposta para contratar Renato Portaluppi

O Vasco deseja contratar Renato Portaluppi para 2025. Segundo informações do ge.globo, o clube carioca entrou em contato diretamente com o técnico e apresentou proposta para que ele assuma o comando técnico da equipe.

Além de ter o histórico de trabalhos no Grêmio, Renato também já acumula passagens pelo Vasco. No clube carioca, foi vice-campeão da Copa do Brasil e sexto lugar no Brasileirão na temporada de 2006.