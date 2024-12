Sem técnico depois da saída de Renato Portaluppi, o Grêmio começa a definir algumas questões referentes ao elenco para 2025 . O clube projeta uma reformulação no grupo de jogadores, com chegadas e saídas. Entre despedidas, final de contrato ou liberações mais de 10 atletas devem deixar a Arena na virada de temporada.

Os novos dirigentes do d epartamento de futebol Alexandre Rossato e Guto Peixoto , respectivamente, vice e diretor de futebol, estão focados, junto com Luis Vagner Vivian, executivo da pasta, em contratar um novo treinador. Caberá ao novo responsável pela casamata sacramentar o destino dos profissionais em final de contrato.

Estão nesse contexto: Rodrigo Caio, Reinaldo e Diego Costa . O trio não possui vínculo com outras equipes e a negociação, caso haja interesse, é direta com o estafe. Por enquanto, eles não ficam para 2025 pela ausência de contatos oficiais.

Outros três não permanecem no Grêmio: Geromel e Fabio , em virtude das aposentadorias, e Du Queiroz , devolvido, antecipadamente, ao Zenit da Rússia. São saídas confirmadas.

O venezuelano Soteldo e o goleiro Rafael Cabral têm contratos com outros clubes. O atacante pertence ao Santos, mas o Tricolor não possui condições de adquiri-lo pela cláusula de U$S 5 milhões, cerca de R$ 30 milhões. Uma negociação para redução da quantia poderá ser executada, mas os paulistas devem dificultar. O arqueiro não tem perspectiva de permanência .

Os goleiros Brenno, Grando, Caíque, o lateral-esquerdo Mayk e o meia Nathan Pescador dependem de reavaliação técnica , com a chegada do novo treinador. Os cinco atletas têm vínculos por mais tempo, mas dificilmente devem ser aproveitados entre os titulares.

A ideia dos dirigentes é fechar nos próximos dias com o novo comandante para avançar nos demais temas referentes ao time para o próximo ano. Além do técnico, há cargos vagos na composição da comissão técnica na preparação física e de goleiros . Até mesmo a chegada de um diretor técnico ou coordenador técnico não é descartada.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.