Volante do Grêmio projeta estreia na Supercopa Feminina: "Podemos fazer história"; assista ao podcast 

Amanda Brunner pode fazer sua estreia com a camisa do Grêmio. Guilherme Testa / Grêmio/Divulgação

O início de temporada colocará 11 novas jogadoras à disposição da técnica Thaissan Passos. Para o duelo contra o Corinthians, no próximo domingo (9), na Arena do Grêmio, muitas atletas podem estrear com a camisa tricolor. Uma delas é a meio-campista Amanda Brunner, de 32 anos.

Contratada pelas Gurias Gremistas no início desta temporada, a jogadora veio da Ferroviária e firmou vínculo até dezembro. Amanda participou do Resenha das Gurias e falou sobre esse "recomeço" na carreira.

— Eu estava na Ferroviária há umas cinco temporadas e sofri um pouco com lesão nesses últimos anos. Então, quando eu recebi o convite do Grêmio, fiquei muito feliz. Realmente coloquei na cabeça que ia ser um recomeço e estou muito feliz por estar aqui — afirmou.

Assista ao Resenha das Gurias

Com a camisa do Grêmio, ela pode estrear diante do Corinthians, às 16h de domingo. A partida contra as Brabas será na Arena do Grêmio, onde o Tricolor terá o apoio do torcedor.

— É um momento em que a gente pode fazer história com a camisa do Grêmio. Você chegar numa Arena para jogar já é diferente. A gente já consegue sentir. É um jogo maravilhoso de jogar, contra uma equipe grande, num estádio lindo. Então, não tem motivação maior para conquistar uma vitória — enfatizou.

Leia Mais Como chega o Grêmio para a estreia na Supercopa feminina

O embate é válido pela primeira fase da Supercopa do Brasil e, quem vencer, estará classificado. Em caso de empate, tudo se define nos pênaltis.

— Acho que o Corinthians tem toda a história, tem um projeto muito forte, a gente sabe disso. Só que hoje, conhecendo o Grêmio, eu também consigo ver isso. Eu consigo ver esse mesmo projeto, essa mesma postura de clube grande que sempre foi — completou:

— Eu falei para as meninas que a gente tem de ter esse sangue no olho mesmo de competir e mostrar para elas que aqui dentro de casa quem manda somos nós.

Ouça o Resenha das Gurias

O embate entre Grêmio e Corinthians será a reedição da final de 2022. À época, na primeira edição da Supercopa do Brasil, as paulistas venceram por 1 a 0, com gol nos acréscimos, e conquistaram a taça.

Leia Mais Gurias Gremistas abrem a temporada jogando na Arena; veja retrospecto no estádio

Resenha das Gurias