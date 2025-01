EUA anuncia novas sanções contra petróleo e gás russos

Poucos dias antes da posse de Donald Trump, em 20 de janeiro, o Departamento do Tesouro detalhou uma série de sanções contra duas das maiores empresas russas do setor, a Gazprom e a Sourgoutneftegaz.

De acordo com altos funcionários do governo dos EUA, essas são as sanções mais significativas contra o setor de energia do país e devem custar à Rússia bilhões de dólares por mês.