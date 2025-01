Gabriel Medina passa por cirurgia e desfalcará o Brasil na disputa do título mundial de surfe

O Brasil não terá um dos seus principais integrantes no circuito mundial de surfe em 2025. Depois de lesionar o tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo ao executar uma manobra aérea (vídeo abaixo) durante um treinamento na Praia de Maresias, no litoral de São Paulo, o surfista Gabriel Medina passou por cirurgia neste sábado (11).