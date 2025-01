Investidas do Botafogo e do Atlético-MG movimentam o mercado da bola neste sábado

Galo realizou oferta ao Athletico-PR pelo atacante Tomás Cuello. José Tramontin / Athletico Paranaense

As especulações envolvendo jogadores e clubes no futebol brasileiro não param. Aberta há pouco mais de uma semana, a janela de transferências, como de praxe, tem agitado torcedores e movimentado os noticiários. E assim será até, pelo menos, 28 de fevereiro, prazo para o registro de novas contratações. Neste sábado (11) não foi diferente. Confira as principais negociações do dia:

Investida por artilheiro

O Botafogo enfim fez uma proposta formal para contratar o atacante Cucho Hernández. Ele atua no Columbus Crew, dos Estados Unidos, e, na última temporada, em que marcou 25 gols, foi eleito o segundo melhor jogador da MLS, atrás apenas de Lionel Messi. O atleta colombiano de 25 anos é o sonho de consumo do clube carioca, principalmente após a saída de Tiquinho Soares para o Santos.

Proposta na mesa do Atlhetico-PR

O Atlético-MG oficializou uma oferta por Tomás Cuello, do Athletico-PR. O Galo busca um atacante desde a saída de Paulinho rumo ao Palmeiras. Segundo o portal ge.globo, os valores da proposta giram em torno de 6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 36 milhões na cotação atual).

Chapéu santista?

Niclas Eliasson, atacante sueco-brasileiro que está na mira do Grêmio, recebeu proposta do Santos. De acordo com o portal grego Sport24, o Santos chegou a discutir com o AEK uma oferta de compra imediata na casa do 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões na cotação). Esta seria uma oferta mais alta que a do Grêmio em termos financeiros. Os valores apresentados pelo Tricolor estariam na casa de 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) pelo empréstimo do jogador, além de uma opção de compra de 3,5 milhão de euros (R$ 21,8 milhões).

Reviravolta

O volante Gabriel, que pertence ao Inter e atuou no Athletico-PR na temporada passada, tinha tratativas avançadas com o Torino, da Itália, mas acabará permanecendo no Brasil. O Bragantino abriu negociações com o atleta e deve anunciá-lo em breve.