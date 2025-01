Negociação envolvendo volante do Inter tem reviravolta

Vínculo do volante com o Inte rvai até o final de 2025.

Uma reviravolta nas negociações definiu o novo destino do volante Gabriel. O atleta, que estava emprestado ao Athletico-PR, está acertado com o Bragantino . Seu vínculo com o Inter vai até o final de 2025.

De acordo com a informação publicada pelo ge.globo, o jogador estava em tratativas com o Torino, da Itália . O que pesava a favor é o fator de Gabriel possuir cidadania italiana. O Sport, outro clube italiano, também monitorava o negócio.

No entanto, houve uma reviravolta a partir da entrada do Bragantino no negócio. O anúncio oficial por parte do clube paulista ainda não ocorreu.