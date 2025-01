Vulcão entra em erupção na Indonésia e projeta fumaça quilométrica

O Monte Ibu, um vulcão no leste da Indonésia, entrou em erupção neste sábado (11), expelindo lava e projetando uma nuvem de fumaça de quatro quilômetros no céu, informou a Agência Geológica Nacional. Localizado na ilha de Halmahera, no arquipélago de Molucas, o vulcão, um dos mais ativos do país, entrou em erupção às 19h45min no horário local (8h45min de Brasília).