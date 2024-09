A prefeitura de Porto Alegre afirmou nesta segunda-feira (16) que as últimas 12 pessoas vinculadas à Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) que ainda eram acolhidas em unidades da Pousada Garoa deixaram os estabelecimentos nas últimas semanas. A retirada desses hóspedes representa o fim do vínculo do poder público municipal com a rede, cinco meses após o incêndio que matou 11 pessoas em uma das instalações da empresa.