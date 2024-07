Relatório da prefeitura mostra que unidades da Pousada Garoa têm risco à saúde e à segurança dos moradores

Quartos sem janela, pouca iluminação e com falta de circulação de ar. Corredores sem a largura exigida, escadarias fora dos padrões prejudicando o acesso às portas de saída no caso de emergências. Muita infiltração. Problemas estruturais e elétricos graves. Ambientes sujos, presença de insetos, principalmente baratas. Cozinhas em estado precário, com excesso de gordura e sujeira, fiação elétrica exposta, tomadas expostas, com fogões velhos e em bancadas de madeira. Teto de isopor.