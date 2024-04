Em entrevista na manhã desta terça-feira (30) ao programa Bom Dia Rio Grande, da RBS TV, o secretário de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, Léo Voigt, comparou as condições das pousadas da rede Garoa com as residências dos porto-alegrenses. Segundo o secretário, baratas e ratos vistos nas outras pensões mantidas pela empresa também estão presentes em outros imóveis da Capital. A Garoa é a organização responsável pela pousada onde 10 pessoas morreram em um incêndio na Avenida Farrapos.