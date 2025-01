Atenção, motorista! Notícia

Cobrança do Estacionamento Rotativo Regulamentado em Caxias do Sul tem horário alternativo nesta terça-feira

No último dia do ano, o pagamento será até as 14h. Já na quarta-feira (1º), não haverá cobrança

31/12/2024 - 06h30min Atualizada em 31/12/2024 - 06h30min