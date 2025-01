Colete salva-vidas para 2025

Cada um carrega uma espécie de colete salva-vidas. Ele não é físico, mas simbólico, formado pelos princípios que adotamos. Esses valores funcionam também como uma bússola, guiando nossas escolhas e nos protegendo das tempestades da vida. Contudo, como qualquer instrumento, o colete precisa de manutenção. Será que, ao longo do tempo, lembramos de qual material ele foi constituído? Ou permitimos que se desgastasse, tornando-se mais um peso do que uma proteção?

Agora, com o início de 2025, temos a oportunidade de refletir sobre o estado desse colete. Como está a estrutura que mantém você firme diante dos desafios da vida? Será que ainda temos um colete confiável, ou ele foi negligenciado? Ele está pronto para as tempestades ou começou a se desfazer?

A costura do nosso colete é feita de escolhas. É um processo contínuo, que exige vigilância e comprometimento. Afinal, é essa estrutura que define não apenas quem somos, mas também o impacto que deixamos na sociedade. Que 2025 seja um ano para costurar com ainda mais clareza os nossos valores que nos permitem navegar com coragem, mesmo pelas águas mais desafiadoras. E, acima de tudo, que nunca percamos de vista o poder de escolher, possível apenas em um ambiente no qual a liberdade impera.