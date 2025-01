Alckmin vem ao RS na sexta-feira para anúncio de investimentos bilionários no setor químico

Alckmin esteve no RS em dezembro para inauguração de investimento da CMPC. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Dublê de vice-presidente do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin vem ao Rio Grande do Sul na próxima sexta-feira (17) para acompanhar o anúncio de investimentos bilionários no setor químico. Durante a cerimônia, das 10h às 12h, no Polo Petroquímico de Triunfo, as empresas Braskem, Innova, Grupo OCQ e Unipar farão seus anúncios de investimentos, frutos do Regime Especial da Indústria Química (Reiq Investimento). Este regime oferece benefícios fiscais às empresas que ampliam sua capacidade instalada ou implementam novas plantas. Mais da metade do montante total de investimentos está direcionada ao RS, com o restante distribuído entre os estados de São Paulo, Bahia e Alagoas.

Os CEOs das empresas envolvidas estarão presentes e falarão sobre os projetos, revelando os valores dos investimentos previstos. A Abiquim, que organiza a cerimônia, também terá presença destacada no evento, com sua presidente do Conselho Diretor, Daniela Manique, e o presidente-executivo, André Passos Cordeiro, entre outros membros da entidade.

Além de Alckmin e do governador Eduardo Leite, estarão presentes o prefeito de Triunfo, Marcelinho, e o deputado federal Afonso Motta, presidente da Frente Parlamentar da Química, juntamente com outras autoridades e representantes dos sindicatos do setor.