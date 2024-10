De olho no Piratini Notícia

Eleição municipal projeta MDB, PT e PL na disputa pelo governo gaúcho em 2026

Resultado das urnas impulsionou campo da direita, que tem o partido de Jair Bolsonaro como principal representante na corrida pelo Executivo estadual. Já as siglas do vice-governador Gabriel Souza e do presidente Lula tiveram redução de eleitos, mas apostam no segundo turno para reforçar presença no páreo

08/10/2024 - 22h00min