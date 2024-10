No mesmo dia em que Juliana Brizola acenou com o apoio à candidata Maria do Rosário no segundo turno, o prefeito Sebastião Melo foi ao Palácio Piratini convidar o governador Eduardo Leite a se engajar na sua campanha. Disse que gostaria de tê-lo em atos de rua e na propaganda de televisão. O encontro, a portas fechadas, não teve registro fotográfico.