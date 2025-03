Em Giruá, governador anuncia sétimo serviço especializado de atendimento à mulher

Na véspera do Dia Internacional da Mulher, o governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, anunciaram durante a inauguração da reforma do Centro Especializado em Reabilitação do Hospital São José, em Giruá, a implantação do sétimo SER Mulher no Estado. O serviço especializado no atendimento integral à saúde da mulher atenderá, em Giruá, pacientes de 22 municípios da região.