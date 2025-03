Com mudanças nos três setores, Grêmio está escalado para o Gre-Nal 445

O Grêmio já está escalado para a primeira partida da grande decisão do Gauchão de 2025. O técnico Gustavo Quinteros fez três mudanças em relação ao time que se classificou para a final.

Gustavo Martins, Camilo e Pavon começam como titulares nas vagas de Jemerson, suspenso, Cuellar, lesionado, e Cristaldo, no banco por opção técnica. Sem o camisa 10, Monsalve atuará centralizado no Gre-Nal 445.

Assim, o Tricolor entrará em campo com Volpi, João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti; Cristian Olivera, Monsalve e Pavón; Braithwaite.

Opções para o banco

No banco de reservas, Desabato terá à disposição Gabriel Grando, João Lucas, Igor Serrote, Viery, Natã Felipe, Luan, Dodi, Edenilson, Cristaldo, Amuzu, André e Arezo.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.