Deputado Adão Pretto instala placas com nome de Lula em obras federais 

Na ânsia de valorizar os investimentos do governo federal no Rio Grande do Sul, o deputado estadual Adão Pretto (PT) pode estar criando um problema para o presidente Lula. Pretto decidiu instalar placas destacando as obras federais em andamento, com a inscrição “Obra do governo Lula” em branco sobre fundo verde. No alto da plaquinha semelhante às usadas na sinalização de estradas ainda colocou a marca do governo e seu nome na parte de baixo.