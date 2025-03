Com retorno de meia, Inter está escalado para o Gre-Nal 445

Alan Patrick será titular no Gre-Nal 445.

O time do Inter para o primeiro jogo da final do Gauchão 2025, contra o Grêmio, neste sábado (8), na Arena, às 17h45min está definido. A principal novidade é o retorno de Alan Patrick entre os titulares.

O camisa 10 machucou o tornozelo na partida contra o São Luiz, em Ijuí, no dia 13 de fevereiro. Pouco menos de um mês depois, Alan Patrick está de volta para reforçar o Colorado no clássico.

Como opções no banco de reservas, Roger Machado terá três jogadores considerados titulares, mas que estão retornando de lesão. O goleiro Rochet, o qual foi relacionado pela primeira vez em 2025 , e os atacantes Wesley e Borré.

O Inter vai para o jogo com: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Alan Patrick, Vitinho e Carbonero; Valencia .

Opções para o banco de reservas

No banco de reservas, as opções são: Rochet, Ramon, Nathan, Rogel, Kaique Rocha, Ronaldo, Luis Otavio, Gustavo Prado, Yago Noal, Wesley, Lucca, Borré e Ricardo Mathias.

