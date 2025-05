Com apoio de colorados e sob forte chuva, Inter chega a Medellín para "decisão" contra o Atlético Nacional

Sob forte chuva e recepcionado por colorados, o Inter desembarcou na noite desta terça (6), em Medellín, para um jogo que ganhou "temperos" de decisão. Recuperado de desconforto muscular, o meia Alan Patrick é a principal boa notícia no time de Roger Machado para o jogo de quinta (8), contra o Atlético Nacional-COL, e está confirmado na equipe titular.

O camisa 10 foi inclusive o mais tietado na chegada à concentração, ao lado do diretor-esportivo Andrés D'Alessandro e do técnico Roger Machado, os três personagens colorados que pararam para atender à torcida durante o desembarque na concentração.

Apesar da chuva forte, cinco colorados estavam presentes, quase todos gaúchos que aproveitaram as férias para conhecer a Colômbia e apoiar o time do coração em uma partida vital para a situação colorada na Copa Libertadores.

— O jogo culminou com as férias do meu filho e com a minha folga. Então, foi uma boa oportunidade pra conhecermos Medellin. E é um jogo em que precisamos desesperadamente desses três pontos _ conta o piloto de avião Jairo Saueressig de Andrade, 49 anos, que viajou ao lado do filho Victor de Nadrade, 22 anos.

Já o representante comercial Ildo Gentz, 61 anos, também aproveitou a partida para desbravar o turismo colombiano.

— O Inter virou para mim um motivo para conhecer Bogotá e Medellin. Já fiquei quatro dias na capital e agora ficarei quatro dias na cidade do jogo. Quando saiu a tabela já comprei as passagens — disse.

Reforço no ataque

Apesar da recuperação de Alan Patrick, o meia-atacante Johan Carbonero segue no departamento médico e é desfalque. O atleta até estava próximo de um retorno, mas teve uma regressão no processo de recuperação. Com isso, o Bruno Tabata deve ingressar na equipe, recuperando a vaga de Thiago Maia no meio-campo.

O técnico do Inter, Roger Machado, terá reforços no ataque. Os garotos Lucca Holanda, 22 anos, e Ricardo Mathias, 18 anos, estão recuperados de problemas físicos e viajam com a delegação colorada para Medellín. Ambos serão alternativas do banco de reservas ao titular Enner Valencia.

O retorno da dupla de atacantes é exaltado internamente em virtude da lesão de Rafael Borré, que está entregue ao departamento médico por conta de uma lesão muscular. Diante disso, o jovem Raykonnen, que não está escrito na Copa Libertadores, ficou fora da lista de relacionados na Colômbia.

O provável time colorado tem: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia.

Também estão relacionados os goleiros Ivan Quaresma e Kauan Jesus, os zagueiros Juninho e Rogel, os laterais Nathan e Ramon, os volantes Diego Rosa, Thiago Maia e Ronaldo, os meias Oscar Romero e Gustavo Prado e os atacantes Ricardo Mathias e Lucca Holanda.