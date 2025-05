A mistura que pode dar certo no Grêmio

Depois da vitória do Godoy Cruz por 1 a 0 sobre o Sportivo Luqueño, no Paraguai, uma vitória por dois gols de diferença colocaria o time de Mano na liderança do grupo D da Sul-Americana pelo número de gols marcados. E na próxima semana, a equipe receberia os argentinos na Arena com as chances de sacramentar a classificação em confronto direto.