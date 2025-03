Inter divulga relacionados para o Gre-Nal 445; confira

Como já havia sido antecipado pela reportagem de Zero Hora , a lista de relacionados do Inter para o Gre-Nal 445 é composta por 24 jogadores, e tem Rochet, Alan Patrick, Wesley e Borré como destaques . Bruno Henrique chegou a ser dúvida, mas vai para o jogo também.

A grande surpresa fica por conta do retorno do goleiro uruguaio. A última partida disputada por Rochet foi na derrota para o Fortaleza, dia 8 de dezembro, na rodada final do Brasileirão de 2024. Quem também volta é o volante Luis Otávio, recuperado de lesão muscular.