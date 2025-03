Festival em Frederico Westphalen arrecada fundos para a Associação Pró-UTI Neonatal do RS neste sábado

O festival Circuito Brasil Fest realiza neste sábado (8) evento para angariar fundos à Associação UTI Neonatal e Pediátrica (Aunp-RS) . O evento começa às 22h e reúne sete atrações no Parque de Exposições da Expofred em Frederico Westphalen , no norte gaúcho.

A entidade trabalha pelo aumento dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) neonatais e pediátricos no Rio Grande do Sul. Uma das reivindicações é a criação de orçamento separado para a área e por mais profissionais médicos pediatras e obstetras.

Os recursos serão usados para manter as ações da associação, como Natal Solidário e cestas básicas a famílias, e para ajudar uma família de Pinhal, no norte gaúcho, que cuida de bebê diagnosticado com a Síndrome de West, doença neurológica rara que causa espasmos epiléticos e atrasos no desenvolvimento.