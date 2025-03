Bolsonaro tem razão ao pedir para ser julgado pelo plenário do Supremo

Na defesa prévia apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF) em resposta à denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), o ex-presidente Jair Bolsonaro fez pedidos absurdos , como o de desconsiderar a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, mas um deles é absolutamente razoável: ser julgado pelo plenário do STF e não por uma turma de cinco ministros.

“Parece ser inadmissível que um julgamento que envolve o ex-presidente da República não ocorra no Tribunal Pleno. E não se diz isso apenas em função da envergadura do caso, do envolvimento de um ex-presidente e de diversos ex-ministros de Estado”, justificam os advogados na defesa prévia.