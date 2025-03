Leite faz visita surpresa a escola em Santa Rosa

Seguindo uma prática adotada pela secretária de Educação, Raquel Teixeira, o governador Eduardo Leite fez nesta sexta-feira (7) uma visita surpresa à Escola Professor Joaquim José Felizardo , em Santa Rosa. A secretária executiva de Relações Institucionais, Paula Mascarenhas, registrou o encontro do governador com a direção e alunos da escola.

— Por vezes, avisar com antecedência que o governador fará uma visita gera uma mobilização natural por parte da comunidade escolar para que a escola esteja nas melhores condições possíveis. Isso não é um problema, mas quis verificar in loco, de surpresa, porque também é importante ver as reações e demandas de uma forma mais espontânea — justificou Leite, que pretende incluir na rotina as visitas surpresa a escolas.