Mesmo com o histórico de falta de chuva, irrigação não decola no Rio Grande do Sul

Os números deveriam servir de alerta para os produtores de todos os tamanhos. Em 2022, ano da última grande estiagem, o PIB do Rio Grande do Sul caiu 5%. Em 2024, ano da enchente, subiu 4%, mais do que o brasileiro. A Assembleia Legislativa tem promovido iniciativas para convencer os produtores de que a irrigação é o caminho. Foi esse o foco do presidente Adolfo Brito (PP), em 2024. Na segunda-feira (10), na Expodireto, o deputado Rodrigo Zucco (Republicanos) lança uma Frente Parlamentar da Irrigação. Será que adianta? Não enquanto os produtores não se convencerem de que irrigação é investimento e não gasto.