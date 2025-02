Sobe para 189 o número de municípios afetados pela estiagem no Rio Grande do Sul

A estiagem que atinge o Rio Grande do Sul desde o final do ano passado já causou prejuízos a mais de um terço do Estado. Das 497 cidades gaúchas, 189 foram afetadas pela seca. Segundo a última atualização da Defesa Civil Estadual, divulgada por volta das 14h desta quarta-feira (26), mais dois municípios registraram situação de emergência: Gramado Xavier, no Vale do Rio Pardo, e Ibiaçá, no Nordeste do Estado. Desta lista, 164 já possuem decreto de situação de emergência a nível municipal.