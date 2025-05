Melo nomeia ex-prefeita de Novo Hamburgo para cuidar de escritório em Brasília

Filiada ao MDB desde 2022, a ex-prefeita de Novo Hamburgo Fátima Daudt foi anunciada nesta segunda-feira (12) pelo prefeito Sebastião Melo como secretária executiva de Assuntos Federativos . Fátima, que acompanhou o prefeito em todas as agendas em Brasília, vai coordenar o Escritório de Representação de Porto Alegre no Distrito Federal .

— O Brasil ainda é muito Brasília e pouco Brasil. A Fátima tem uma boa relação com órgãos de governo e cumprirá uma importante função como secretária executiva, buscando recursos, acompanhando emendas parlamentares, gerindo demandas junto aos ministérios e conduzindo os assuntos políticos da prefeitura no nosso escritório avançado, em parceria com a Procuradoria-Geral do Município — disse Melo.