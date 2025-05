Vereadores do PSDB e do Podemos se adiantam à fusão e formam bloco na Câmara de Porto Alegre

Passam a compor o bloco os três vereadores do PSDB — Gilson Padeiro, Marcelo Bernardi e Moisés Barboza — e os dois vereadores do Podemos — Giovane Byl e Hamilton Sossmeier. Os cinco também formam o maior bloco de apoio ao prefeito Sebastião Melo , o que pode abrir caminho para a redefinição dos cargos ocupados na administração.

— Estamos alinhados e queremos atuar em conjunto . Através dessa composição formaremos uma das maiores bancadas do Legislativo da Capital, com cinco vereadores, para defender valores comuns, na defesa dos porto-alegrenses, da democracia e da boa política — disse Moisés, que é presidente da executiva municipal do PSDB.

Além da força política de representatividade, a criação do bloco abre mais espaços de participações nas atividades no parlamento, como comissões especiais. Na Comissão do Plano Diretor, por exemplo, o novo bloco deve contar com duas vagas.