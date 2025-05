Airton Souza troca secretário da Saúde de Canoas em meio ao caos dos hospitais

Marcelo dos Reis será confirmado no comando da Secretaria da Saúde de Canoas. Prefeitura de Canoas / Divulgação

Canoas terá um novo secretário de Saúde a partir desta terça-feira (13). Marcelo dos Reis, que é servidor de carreira do município há 19 anos, vai assumir a pasta no lugar de Eduardo Bermudez — que será realocado para o comando da Fundação Municipal de Saúde. Uma edição extra do diário oficial do município será publicada na tarde desta segunda-feira confirmando a troca.

A mudança ocorre em meio à crise da saúde que atinge Canoas, assim como outras cidades da Região Metropolitana e também Porto Alegre, com superlotação das emergências dos hospitais, crescimento das filas de espera para consultas e o diálogo conturbado entre Estado e municípios.

Por mais que Bermudez tenha grande experiência de gestão em saúde pública, área em que atua há pelo menos 25 anos, há registros de truculência na sua relação com a gestão dos hospitais e com o Instituto Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IACHCS), que controla o Hospital de Pronto-Socorro (HPS). O agora ex-secretário também não é unanimidade entre os funcionários da área da saúde canoense, com relatos de falta de conhecimento sobre a vivência e o gerenciamento do SUS na cidade.

A justificativa da troca, inclusive, é de que Marcelo dos Reis poderá aprofundar a relação da secretaria com o governo do Estado e com os servidores municipais, de quem tem a confiança por ser colega de trabalho há anos.

— Por todo o tempo que trabalha por Canoas, ele conhece pessoalmente os servidores da linha de frente e tenho certeza que será um gestor extremamente humano e resolutivo no seu trabalho — justifica o prefeito Airton Souza.

Até então, Reis estava no comando da Secretaria de Licitações e Contratos — que ficará sob o comando da adjunta, Fernanda Kamianecky. Ele ingressou na prefeitura em 2007 e de lá para cá foi secretário-adjunto da saúde, e também acumula passagens pelas pastas de Educação, Planejamento e Gestão, Relações Institucionais e Obras. O novo secretário é formado em Administração, Gestão Financeira e Gestão Pública.

Agora de volta à Saúde como secretário, Marcelo dos Reis começa com a missão de integrar Canoas ao Gercon, o sistema de regulação de consultas especializadas do SUS desenvolvido pela Procempa para a Secretaria da Saúde de Porto Alegre.