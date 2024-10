Em 27 de outubro Notícia

Veja quais municípios do RS vão ter segundo turno nas eleições de 2024

Segundo o Código Eleitoral, apenas cidades com mais de 200 mil eleitores podem realizar a segunda fase do pleito. No Estado, todas que contavam com essa possibilidade vão decidir seus gestores no final do mês

06/10/2024 - 20h58min Atualizada em 06/10/2024 - 20h59min